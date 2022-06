Person fundet død efter brand i hus i Hammel

Under efterslukningen af en større brand i et hus i Hammel fandt røgdykkere en død person på stedet. Det formodes, at den afdøde er den 69-årige kvindelige beboer, oplyser døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

Natten til torsdag kl. 1.07 rykkede brandvæsen og politi ud til adressen, hvor der stod høje flammer op fra taget. Beboerne i nabohusene blev evakueret, mens brandvæsnet gik i gang med slukningsarbejdet.