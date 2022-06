Jeg elsker thai-mad. Så er det sagt.

Og jeg havde gode efterretninger om Nira’s Thai Take Away, der ligger på Sønderborggade 11 – et ejendomsmæglerstenkast fra Langenæs Kirke.

Derfor er det så pokkers ærgerligt, at at folkene i køkkenet hos Nira’s Thai Take Away ikke var helt oppe i gear denne dag.