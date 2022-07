JP Aarhus' ferietip: Her er fem steder, du kan tage hen og opleve en ganske særlig udsigt

Indbegrebet af en feriebrusende følelse for mig er at stå på toppen af noget og kigge ud. Se langt. Trække vejret og mærke roen i kroppen sprede sig. Lade sig imponere over udsigtens storslåethed og hvor vildt det er, at vi har så meget smuk natur så tæt på. Med det bakkede østjyske landskab er der nemlig mange muligheder at vælge mellem.