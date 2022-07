I dagens Om sommeren er alle dage per definition is-dage, og derfor er det godt at kende lidt forskellige steder, som man aldrig går skuffet hjem fra.

Man skal dog altid væbne sig med tålmodighed, for når både vejret og is-sæsonen blomstrer på samme tid, kan der være temmelig lang kø til at få et par af de kølige kugler. Og når man endelig når frem til disken, skal man tage en beslutning hurtigt. Husk, at mange steder tilbyder, at man kan smage et par af isene, inden man vælger.