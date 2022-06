Sprogforsker står bag dansk-ukrainsk ordbog

»Mange flygtninge, især ældre, er ikke fortrolige med digitale hjælpemidler, og de har måske heller ikke mobiltelefoner med oversættelses-apps. Tilmed fungerer Google Translate meget dårligt, når det gælder oversættelse fra dansk til ukrainsk«, siger Peter Bakker.

»Ordbogen er et nemt og tilgængeligt værktøj for begge parter, som skal kommunikere uden et fælles sprog. Det er lettere at være to, der kigger, bladrer og peger ord og sætninger ud og kan gøre sig forståelige over for hinanden«, siger Peter Bakker, som fortæller, at ordbogen dog også har en kort vejledning til, hvordan man bruger sin mobil til oversættelse mellem ukrainsk og dansk.

Peter Bakker taler ikke selv ukrainsk og har fået hjælp fra ukrainske oversættere, koordineret af den herboende ukrainer Anna Kryvous, der selv er kandidat fra Aarhus Universitet. Desuden har kolleger fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet deltaget i arbejdet.