Søndervangskolen i Viby er ikke alene om at have tilladt for mange elever ekstra prøvetid ved afgangseksamener.

I et få dage gammelt notat fra Aarhus Kommunes Børne- og Ungeforvaltning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) oplyser forvaltningen, at en intern undersøgelse har afsløret, at elever på 14 skoler i årene