Hvorfor er du gået ind i politik?

»Jeg er ud af en familie af socialdemokrater. Mine forældre var begge blot 18 år, da jeg kom til verden og i lære som henholdsvis elektromekaniker og maler. Så det var et hjem, hvor midlerne var små, og hvor der blev knoklet for at klare dagen og vejen. Så det med ønsket om social lighed og økonomisk retfærdighed løber ligesom i blodet. Min vej ind i politik har været lidt snoet. Jeg blev journalist og har altid ment, at man skal holde journalistik og politik adskilt. Jeg har stemt socialdemokratisk de sidste 30-35 år – som ung stemte jeg nok lidt længere til venstre – og så har mit skifte til et job som kommunikationskonsulent på borgmesterkontoret i Hedensted i 2016 givet mig et godt indblik i det kommunalpolitiske maskinrum og lyst til selv at være aktiv i politik, så jeg meldte mig ind i Socialdemokratiet i 2018,« siger Peter Nørskov.