Fogh vandt – og så fik S kvindelig formand

Valgets temaer

Et af valgets centrale temaer var udlændinge- og integrationsspørgsmålet. Regeringspartierne og Dansk Folkeparti ønskede alle en strammere udlændingepolitik, mens især Det Radikale Venstre ønskede en blødere politik, bl.a. ved at gøre op med den såkaldte 24-års-regel. Ud over udlændingepolitikken var temaer som beskæftigelse, folkeskolen og ældreplejen i fokus. Både Anders Fogh Rasmussen og Socialdemokraternes statsministerkandidat, Mogens Lykketoft, kappedes om at love bedre vilkår for børnefamilier, daginstitutioner, ældrepleje, uddannelse og forskning.