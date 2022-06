52-årig sigtet efter fund af stjålet knallert

En 54-årig mand kontaktede mandag eftermiddag politiet og fortalte, at han for et par uger siden havde fået stjålet sin knallert, da den holdt ved rutebilstationen i Aarhus. Nu havde han efter et tip fundet knallerten, der stod på en adresse i Tranbjerg.

En patrulje kørte til adressen, hvor den 54-åriges knallert rigtigt nok holdt parkeret. På adressen traf betjentene en 52-årig mand, som forklarede, at han havde købt knallerten af en person, han ikke havde nærmere oplysninger om.