Specialpatrulje beslaglagde narko og knive

Under en ransagning af lejligheden fandt politiet både kokain, skunk og MDMA og nogle tusinde kroner i kontanter.

På baggrund af fundene blev den 24-årige sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på salg. Ud over stofferne og pengene beslaglagde politiet også fire knive, som den 24-årige blev sigtet for at besidde.