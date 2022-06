Børns Vilkår udvider i Aarhus med hjælp fra Salling Fondene

Derudover har Børns Vilkår planer om at bruge den nye base i byen til at igangsætte en række nye initiativer for børn og unge i daginstitutioner, grundskoler og på ungdomsuddannelserne.

»Det er mig en stor glæde, at Salling Fondene med en donation til køb af Æggepakkeriet kan bidrage til udviklingen af Børns Vilkårs arbejde og på den vis være med til at gøre en forskel for alle de børn og unge, der har brug for hjælp«, siger Jens Bjerg Sørensen, bestyrelsesformand i Købmand Herman Sallings Fond.

Børns Vilkår forestiller sig, at Æggepakkeriet skal rumme:

• En afdeling af Børnetelefonen med fortsat vækst i antal frivillige til et niveau på 300 inden udgangen af 2025.

• Arbejdspladser for mere end 30 faste medarbejdere.