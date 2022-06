Hun forklarede, at særligt grupperinger i Herredsvang, Gellerupparken og Bispehaven samt i Rosenhøj i Viby hele tiden ligger i en latent konflikt.

»Der skal ikke meget til at få konflikterne til at blusse op. Det er ofte meget personlige ting, som ”jeg føler, du snød mig dengang, jeg solgte 1,5 kg til dig”, eller at der er interesse for den samme kvinde. Det er jo en helt almindelige ting, som får en større slagside, fordi det sker i to grupper, der ikke kan lide hinanden. Vi kan se den konstant ulmende uro ved, at vi har haft forholdsvis mange skudepisoder fra 2020 til nu. Det indebærer desværre drab og alvorlige drabsforsøg,« sagde Kirsten Dyrman.

De 13-14-årige kommer

Hun tilføjede, at bandemiljøet har en mere »blød« organisering, end man tidligere har set i rockermiljøet med krigsministre og præsidenter. Det betyder ifølge politidirektøren, at det er sværere for politiet at vide, hvem der er de toneangivne personer, som er vigtige at have en dialog med, når konflikter spidser til. Men blandt de største bekymringer for både politiet og kommunen er bandernes fødekæder, understregede politidirektøren:

»Når der er uro, kommer de unge drenge på banen. Det er dybt bekymrende. De 13-14-årige skulle helst ikke se miljøet som noget attraktivt.«

Netop den problematiske fødekæde af mindreårige drenge ville justitsminister Matias Tesfaye tage med sig fra mødet med Østjyllands Politi.

»Der er to måder at modarbejde det. Det lyder som klassisk S-løsning, men den ene er med gode klubber, fritidsjob, hvor unge kan tjene egne penge, velfungerende folkeskoler og ssp-samarbejde. Det virker,« sagde han:

»Men nu har jeg også hørt om bekymringssamtaler. Hvis der sidder tre store mænd med kriminelle baggrunde i en BMW på Edwin Rahrs Vej med en dreng på bagsædet, så skal der ske noget. Det er ikke sikkert, drengen har gjort noget galt, men det skal ikke forhindre et kald til forældrene. Jeg tror, det betyder noget at have en lyseblå skjorte siddende sammen med kommunen, der siger, at det er nu, I kan gribe ind, inden der kommer en straffelovsovertrædelse.«

Justitsministeren havde også noteret sig, at Østjyllands Politi ønsker hurtigere domsafsigelser i retten. Samtidig pegede han på, at politiet selvfølgelig skal gå efter de små fisk i banderne, men at der også skal fokus på at efterforske toppen af hierarkiet.