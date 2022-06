Aggressiv mand anholdt

Søndag kl. 10.49 fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at en mand gik rundt ved Studsgade i Aarhus og kastede med mursten mod ruder, mens han råbte og skreg.

En patrulje blev sendt til stedet, og betjentene fik kontakt til den unge mand, der ifølge døgnrapporten dog var noget svær at kommunikere med, og det var ikke muligt at få ham til at oplyse navn og fødselsdato.