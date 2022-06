Efter Retten i Aarhus kendte en 21-årig mand skyldig i bevidst påkørsel af betjent, blev det endelige punktum sat, da retten afsagde dom i sagen fredag.

Retssal tre var fyldt fredag, da pressen og flere tilhørere var mødt op for at overvære dommen blive afsagt. Over middag faldt hammeren.

»Thi kendes for ret, Mohamad