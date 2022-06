Thomas Helmig kom, sang og sejrede på Ceres Park

»Kæmpestort«

Da han endelig gik på den enorme scene efter to timers opvarmning ved Clara og Lord Siva, lagde han ikke skjul på, at han var berørt og lettere ramt af ærefrygt over det store arrangement.

»Jeg har glædet mig. Det her er meget, meget vildt for mig. Det er kæmpestort at få lov til det her,« sagde han efter at have sat festen i gang med to omgange heftig fællessang ved ’Jeg tager imod’ og ’Det er mig, der står herude og banker på’.

Men var han overvældet, smittede det ikke af på det topprofessionelle show, ham og hans afsindigt dygtige hold leverede. Det var stilsikkert, indlevende, legende og humørfyldt. Præcis ligesom de to seneste gange, han har holdt fest i Aarhus til en uforglemmelig Northside-koncert i 2017 og med en surprise-optræden til årets festival.