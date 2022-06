21-årig mand kendt skyldig i påkørsel af betjent

Af skyldskendelsen fremgår det at, den tiltalte var klar over, at han havde påkørt den unge betjent, Stefan Nymann:

»Det fremgår af videoen fra Teslaens frontkamera (bevis fra anklagemyndigheden, red.), at Stefan Rabjerg Nymann ved påkørslen blev slynget op i luften, er det bevist, at tiltalte var klar over, at han havde påkørt en person, der øjensynligt var i livsfare.«

Den 21-årige mand blev erkendt skyldig i 3 af de i alt 38 forhold, han er tiltalt for.

Det forventes, at der falder dom i sagen fredag.