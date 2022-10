I ly af 11. september gav valget det første borgerlige flertal siden 1926

Folketingsvalget den 20. november 2001 blev udskrevet af statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) den 31. oktober. Valget blev afholdt sammen med amts- og kommunalvalget. Statsministerens begrundelse for at udskrive valget var, at terrorangrebet i USA den 11. september 2001 havde forandret verden så meget, at der var behov for et folketingsvalg. Der var kun godt fire måneder tilbage af valgperioden, og kritikere mente, at han ønskede at udnytte den popularitet og ”statsmandseffekt”, han efter en række dårlige meningsmålinger havde opnået umiddelbart efter 11. september. Poul Nyrup Rasmussen var statsminister i en SR-regering, der havde siddet ved magten siden 1993, og som ved det seneste folketingsvalg i 1998 var blevet genvalgt med det snævrest mulige flertal.