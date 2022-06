Vidner søges til hensynsløs kørsel søndag aften i Aarhus

Patruljen satte efter de tre biler, der først begyndte at sænke farten i et kryds længere fremme, hvor det lykkedes betjentene at få bragt Porschen og Audien til standsning, mens føreren af Toyotaen kørte videre.

Førerne af de to standsede biler, en 41-årig mand og en 46-årig mand, er foreløbigt sigtet for nogle enkelte færdselsforseelser, men politiet er nu ved at klarlægge de tre bilisters kørsel forud for standsningen for at finde ud af, om de kan sigtes for yderligere.

Vidner har fortalt, at de tre bilister kørte hensynsløst og med høj fart rundt i området, og at de formentligt begyndte kørslen omkring Kvickly ved Åbyhøj Torv, hvor de kørte i vestlig retning ad Silkeborgvej.