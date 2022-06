»Vi skal som byråd tage første skridt i forhold til at sikre, at spilreklamer i det offentlige rum og transportmidler fjernes. Men der skal også mere til. Vi har et ansvar som Danmarks næststørste by for at lægge pres på nabokommuner og på vores politikere på Christiansborg,« siger Gert Bjerregaard (V), der ønsker, at byrådet sender en fælles henvendelse til Folketinget.

Og netop den pointe blev nævnt flere gange: At det handler om at sende et signal.

»Vi har et problem med ludomani i Danmark. Det har ofte en ødelæggende effekt og kan have store konsekvenser. Derfor stiller vi os sammen med andre kommuner og sender et signal til folketingspolitikerne om, at vi ønsker ændringer,« siger Metter Bjerre (SF).