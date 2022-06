Granskningen af, hvorvidt der er blevet svindlet i byggesager i boligforeningen Østjysk Bolig, har tilsyneladende båret frugt.

I en revisionsrapport til boligforeningens 2020-regnskab konstaterede Deloitte, at der var blevet bogført udgifter af »privatlignende karakter« under en stor renovering af boligforeningens afdeling Ryhaven og et sandsynligt overforbrug på 1,7 mio. kr. Det sparkede gang i en bredere undersøgelse af byggesager tilbage til 2011 i samarbejde mellem Østjysk Bolig, Østjyllands Politi og Deloitte.