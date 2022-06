A

Amazing Grace med Mahalia Jackson er et af Helmigs yndlingsnumre sammen med Bob Dylans ”Tangled up in Blue” og ”Every Grain of Sand”.

B

Bülowsgade i Aarhus er Helmigs og fruens gade i øjeblikket. Tidligere har de boet i lejlighed på Strandvejen og i villa på Skrænten i Risskov.

C