Fandt hash og piller i bil på Viby Ringvej

Stoffer: En patrulje fik mandag kl. 20.42 mistanke til tre personer, der kørte i en bil på Viby Ringvej i Viby. Efter at have bragt bilen til standsning blev den ransaget, og alle tre personer blev visiteret, da betjentene havde mistanke til, at de havde stoffer på sig. Gemt i bilen lå flere salgsposer med hash og en del tramadol-piller. Den 18-årige mand, der var fører af bilen, blev på den baggrund anholdt og sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på salg, fremgår det af døgnrapporten.