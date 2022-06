Skubbede mand ned i busk og blev anholdt

Betjenten fik dog efter en kortere eftersættelse indhentet den flygtende part, en 30-årig mand. Det viste sig, at de to mænd havde haft nogle uoverensstemmelser, der var endt med, at den 30-årige havde indledt sig i slagsmål med den 43-årige. Den 30-årige blev anholdt og sigtet efter ordensbekendtgørelsen, fremgår det af døgnrapporten.