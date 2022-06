»Vi stillede forslaget for godt et års tid siden, fordi vi synes, der er brug for, at aarhusianerne nemmere kan komme til orde og sætte ting på dagsordenen. Der er sommetider meget høj fart på i de politiske partier, og der er ikke så mange medlemmer som i gamle dage. Vi tror på, at borgerforslag kan være med til at få flere gode idéer frem og måske endda få flere til at engagere sig i det lokale demokrati,« siger Thomas Medom.

For få forslag lykkes

Borgerforslag er en ordning, som man kender fra f.eks. Folketinget og flere kommuner, heriblandt Odder Kommune.

Kommunernes ordninger ligner den nationale ordning, hvor 50.000 stemmer sikrer, at Folketinget skal debattere et borgerforslag. Nedskaleret til Aarhus’ indbyggertal skal et borgerforslag behandles i byrådet, hvis det opnår 3.000 støtter på under 180 dage.