Sidste weekend var det Royal Run, men denne weekend er det 12.000 løbere ved Bestseller Aarhus City Halvmarathon, som trafikken må vige for.

Søndag 12. juni afholdes det store maratonløb for niende gang, og det betyder, at store dele af midtbyen er lukket af for trafik frem til kl. 14.

Kø i midtbyen