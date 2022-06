Trafikken omkring ruten og Mindeparken vil være begrænset i noget omfang. Derfor opfordrer arrangørerne bag Royal Run til at tage cyklen eller går for at komme hen til Mindeparken.

På cykel

Der vil være cykelparkering flere steder omkring Mindeparken, hvor kan du se her. Det er ikke muligt at parkere sin cykel i Mindeparken. Parkerede cykler vil blive fjernet.

I bil

Ved ankomst i bil er der mulighed for at parkere på parkeringspladsen ved Ceres Park på den nordlige del af Kongevejen (kun adgang via Skovbrynet) samt på travbanen (kun adgang fra sydvestlig retning af Carl Nielsens vej; parkering på travbanen koster 30 kr. for hele dagen, hvilket går til Jysk Væddeløbsbane).