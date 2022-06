Det samlede karaktergennemsnit fra de 20 gæster lander på 4,2 og dermed altså fire stjerner til Northside 2022, som placerer sig lidt under en lignende JP Aarhus-rundspørge på Northside i 2019 i Ådalen, hvor publikum gav et snit på fem stjerner.

De enkelte kategorier lander på følgende gennemsnit: 3,7 for musikken, 4,6 for maden og 4,3 for pladsen.