- Byens borgere og andre besøgende har gennem årene haft glæde af både slotshavens mange kunstværker men også de mange rosenbede og træer, og fremtidssikringen sørger for, at Marselisborg Slot og slotshaven også fremover bliver til glæde for offentligheden, skriver Kongehuset i pressemeddelelsen.

Renoveringsprojektet påbegyndes i sensommeren 2023.

Projektet vil blandt andet omfatte en energioptimering af slottet, et nyt kobbertag, nye spir og vinduer samt en restaurering af havetrappen.

Marselisborg Slot blev opført i årene 1899-1902. Det var en folkegave til dronningens bedsteforældre, prins Christian 10. og prinsesse Alexandrine.

Gaven blev givet i anledning af det senere kongepars bryllup i 1898.