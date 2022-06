Aros endte på et stort rundt nul

Bestyrelsen for Aros har nu godkendt årsregnskabet for 2021 og det korte af det lange er, at museet ender på et nul-resultat, efter et år med coronanedlukning og direktørskifte.

Den nytiltrådte bestyrelsesformand, Laura Hay Uggla, er på på den baggrund ganske tilfreds med, at museet undgår et underskud efter et år, med 315.857 betalende besøgende. Et antal som i regnskabet betegnes som tilfredsstillede i forhold til den lange nedlukningsperiode på grund af corona. I det seneste normale år, 2019, indløste 547.247 billet.