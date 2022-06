Nej, det var en for aarhusianere elsket kending.

Det var naturligvis Thomas Helmig.

»Tak til Northside for at finde et hul i programmet. Lad os fyre den af og nyde det her sammen,« sagde Helmig fra scenen.

Enorm menneskemængde

De fleste havde alligevel også luret, at det var ham, som stod bag navnet, for da klokken slog 17.00, var helt teltet og bakken uden for fyldt med gæster, der håbede på at få et glimt af Helmig.

Allerede to minutter inden, koncerten startede, begyndte publikum at huje og skrige, og da Thomas Helmig endelig viste sig på scenen, kunne teltet lige så godt være blæst væk af det enorme brøl fra tusinder af glade festivalgængere.