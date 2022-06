Synligt våben skabte utryghed i bank

Torsdag kl. 13.52 fik Østjyllands Politi en anmeldelse fra en bank i det centrale Aarhus, der netop havde haft besøg af en mand, der skulle hente et dankort. I forbindelse med, at manden skulle fremvise ID, havde han åbnet sin taske, hvor bankens medarbejdere kunne se, at der lå en pistol i.

Den 54-årige mand forklarede personalet, at der var tale om en afladt pistol og tilbød at vise den frem, så de kunne se, at den ikke var farlig. Personalet valgte dog i stedet at kontakte politiet.