Foran sig havde dronningen et heftigt program og måtte, med borgmesterens ord, bære over med byen, »for De får næsten ligeså travlt som kronprinsen, når han skal løbe Royal Run på mandag,« sagde han, da han holdt tale for majestæten på rådhuset.

16 programpunkter fordelt på to dage lå foran, da dronningen kl. 10 gik fra skibet og hilste på det ventende og vinkende publikum. Bl.a. femårige Nora Sonne Jølberg, eller Elsa, for det var en lille blå prinsesse med tryllestav lig hende fra Disney-tegnefilmen ”Frozen”, der i forreste række med blå maling – iskrystaller, forklarede hun selv – på hænderne vinkede til den ægte dronning, der smilende og vinkende gik tæt forbi publikum på kajen