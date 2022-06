Flere stoffer på Northside end normalt

Der er ikke anmeldt nogen voldsepisoder, og der skete ingen uheld, som krævede politiets involvering. Til gengæld blev en del personer taget med euforiserende stoffer på sig under torsdagens Northside-festival.

Politiet opdage 14 personer med stoffer på selve festivalpladsen, som alle blev sigtet og fik klippet deres armbånd, mens to mennesker er blevet sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på videresalg lige uden for pladsen.