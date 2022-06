33-årig syrer manglede ID fra Center Sandholm

Manden blev derfor anholdt og kørt til politigården med henblik på at fastlægge hans identitet. På politigården fandt betjentene ud af, at den 33-årige mand var fra Syrien og var tilknyttet Center Sandholm. Han blev sigtet for overtrædelse af udlændingebekendtgørelsen ved som syrisk statsborger med fast bopæl i Center Sandholm ikke at have medbragt og kunnet forevise ID til politiet. Manden fik en straksbøde på 600 kroner og blev vejledt om at henvende sig til Center Sandholm og overholde sin mødepligt.