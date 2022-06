To sigtet for besiddelse af hash

Han blev derfor sigtet for narkobesiddelse og kan nu se frem til en bøde på 3.000 kroner. I butikken befandt sig også en 28-årig mand, der også blev visiteret. Han blev fundet i besiddelse af en bilnøgle. Manden oplyste i første omgang, at bilen holdt hjemme hos ham selv, men betjentene fandt hurtigt ud af, at den holdt lige ude foran butikken. Under ransagning af bilen fandt betjentene en større skive hash, som den 28-årige mand erkendte tilhørte ham. Han blev derfor også sigtet for besiddelse af narkotika.