Hver tredje bilist risikerer ekstra afgift

Det gælder også ejeren af en mandskabsvogn, hvor føreren var stoppet ved et spisested efter arbejdstid, hvilket ikke er tilladt. Der betales nemlig ikke registreringsafgift af en mandskabsvogn, og derfor må den ikke bruges til privat kørsel. Bliver mandskabsvognen brugt privat, kan det betyde, at ejeren skal betale fuld registreringsafgift. Afgiften ligger typisk mellem 100.000 og 300.000 kr.

»Vi ser ved flere af vores kontroller, at mandskabsvogne bliver brugt til privat kørsel, og vi opfordrer derfor ejerne af mandskabsvogne til at sætte sig ind i reglerne og til at orientere deres medarbejdere om dem. For det kan jo ofte være en medarbejder, der ikke kender reglerne, som bruger mandskabsvognen privat. Men det kan altså blive dyrt for ejeren,« siger underdirektør i Motorstyrelsen, Claus Holm i pressemeddelelsen.