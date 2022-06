Smed pose med hvidt pulver ud ad vinduet

Ifølge døgnrapporten blev ham, der sad på førersædet, fundet i besiddelse af et større kontantbeløb, hvoraf størstedelen blev inddraget, da det viste sig, at han skyldte penge til politiet. Manden på passagersædet blev fundet i besiddelse af to tramadol-piller og blev derfor sigtet for besiddelse af narkotika.

Da posen var blevet smidt ud fra passagerens vindue, og passageren også blev fundet i besiddelse af kontanter, som formodedes at stamme fra narkosalg, blev han anholdt og sigtet for narkobesiddelse med henblik på videresalg.