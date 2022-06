Løber opdagede brand i skur

Tirsdag kl. 14.00 fik Østjyllands Politi en anmeldelse om en brand i et skur på Lundgaardsvej i Kysing Næs ved Odder. Anmeldelsen kom fra en 27-årig mand, der på sin løbetur havde set, at der var ild i et skur. Han fandt en vandslange og påbegyndte slukningen, hvorefter brandvæsnet kom og tog over. Da politiet ankom til stedet, var ilden slukket, og takket være den 27-årige mands indsats nåede ilden ikke at sprede sig yderligere. Årsagen til branden er endnu ukendt.