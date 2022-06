Aarhus er blandt de 25 mest eftertragtede kongresbyer i verden

Placeringen på ranglisten er udregnet på baggrund af afholdte konferencer og kongresser i 2021 – et år, som for alvor stod i coronaens tegn. Bag placeringen ligger derfor et stort arbejde under pandemien for at holde på så mange konferencer som muligt trods restriktioner og store udfordringer.

For eksempel har Visit Aarhus arbejdet med projektet ”Kickstart møde- og erhvervsturismen”, som er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Det har blandt andet haft til formål at undgå at møde- og erhvervsturismen gik i stå under coronapandemien, og at der var et grundlag at bygge videre på efterfølgende.

Erhvervsturismen i Aarhus genererede før coronapandemien en turismeomsætning på 2,7 mia. kr. årligt.