Aggressiv gæst på Dokk1

Tirsdag kl. 17.46 fik Østjyllands Politi en anmeldelse fra Dokk1 i Aarhus, hvor en servicevagt var blevet udsat for vold.

Den 23-årige kvindelige servicevagt har forklaret til politiet, at hun blev tilkaldt af medarbejderne i receptionen, idet en kvinde gik rundt på stedet og chikanerede folk.

Servicevagten havde gentagne gange forsøgt at få kvinden til at forlade stedet, hvilket til sidst var resulteret i, at kvinden var blevet meget aggressiv og var begyndt at råbe skældsord efter servicevagten.