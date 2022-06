Efter 25 år i København flyttede Marie Fogh Vestertjele med sin familie tilbage Aarhus, hvor hun igen blev ansat i modebranchen inden for salg og marketing. Da coronakrisen brød ud, blev hun opsagt fra sin stilling. Og det gav hende tid til at tænke over, hvad hun nu ville bruge sin tid på.

»Jeg blev jo fyret, hvilket for mange nok ikke er særlig fedt. Men faktisk var det rigtig godt for mig. Jeg var gået kold i et tilfældigt job, så det var meget velkomment, at jeg fik en lille tænkepause og kunne mærke efter, hvad jeg gerne ville,« fortæller hun.