Fredag formiddag var der atter fyldt i retssal tre i byretten i Aarhus. Det var det syvende ud af i alt ti planlagte retsmøder i en sag om mulig vanvidsbilisme. Fredag var fokus særligt rettet mod betjentens beskikket bistandsadvokat, der var mødt op i retten for at give dommere og nævninge indsigt i betjent Stefan Nymanns helbredsmæssige tilstand. Den beskikkede advokat tog plads i vidneskranken. Han lagde ud med at tage stilling til erstatningskravet, inden han tog hul på at fortælle, hvad Stefan Nymann og familien har gennemlevet, siden den unge betjent blev påkørt i sommeren 2021.