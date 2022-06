Flere større kommuner har allerede taget skridtet, og nu skal Aarhus følge trop.

I hvert fald hvis det står til byrådsgrupperne fra Venstre, Radikale Venstre og SF, der sammen har sendt et forslag til byrådet om at forbyde spilreklamer i det offentlige rum.

»Det skyldes, at vi har set, at antallet af mennesker og særligt unge, der bliver lokket i fordærv på spil er steget voldsomt over de seneste fem år. Det, synes vi ærligt talt, er voldsomt. For mig at se handler det om, at vi skal gøre det, vi kan, inden for Aarhus Kommune,« siger Gert Bjerregaard, gruppeformand for Venstre.