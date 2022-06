De første elever skulle være trådt ind ad døren på Aarhus’ nye skole efter sommerferien i år, men byggeriet af den nye skole i Aarhus-bydelen Nye trækker ud og er nu for anden gang blevet forsinket med to år. Mange af de børn, som har set frem til at kunne cykle i skole, kan i stedet se frem til at skulle fragtes seks km i bus til en anden skole, hvor de efter al sandsynlighed skal undervises i barakker for så igen at blive fragtet hjem i bus.