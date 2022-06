Solen var for længst gået ned, mørket havde taget over. Gardinet var som en mur mellem virkeligheden og soveværelset, hvor hun lå. De sandfarvede lokker hvilede på puden, og hendes glasklare øjne lyste op i natten. Det skete alt for ofte, at hendes hoved holdt hende vågen og frarøvede hende søvnen. Når tankerne stod i kø, plejede det at få angsten til at boble. Men den aften var alt anderledes.