Rådmand håber på stort borgerfremmøde: Idéer til en Marselistunnel skal på bordet tidligst muligt

»Det er en mulighed for både at få information om processen og for at komme med input til, hvad man mener, der skal ske, og hvad der skal være plads til. F.eks. ønsker til byudvikling, grønne byrum, parkering, hundepark eller outdoor anlæg, eller hvad man nu synes, eller hvis man er bekymret for noget,« siger Steen Stavnsbo, der håber på stort fremmøde.

I 2025 går anlægsarbejdet til den ca. 2 km tunnel under Marselis Boulevard i gang. Sidste år gik projektet fra at være rent kommunalt til at være et statsligt projekt. Det betyder, at det kommende anlægsarbejde bliver med Vejdirektoratet som projektejer og bygherre, og planlægningen foregår i tæt samarbejde med Aarhus Kommune og Aarhus Havn.