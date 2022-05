Sigtet for besiddelse af joints og piller

Den 22-årige mand forklarede, at han var stukket af, da han var i besiddelse af flere joints. Betjentene fandt tre joints på ham, og han blev sigtet for narkobesiddelse. Den anden mand på 23 år blev fundet i besiddelse af seks joints og seks tramadolpiller, der blev beslaglagt. Han blev også sigtet for narkobesiddelse.