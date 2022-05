Fandt hash og ketamin ved Godsbanen

Da betjentene kom ned til bænkene, kunne de konstatere, at der lugtede kraftigt af hash, og de fandt også den skjulte genstand, som viste sig at være en pose med en mindre mængde hash.

En 23-årig mand blev sigtet for besiddelse af narkotika. Kl. 18.20 havde betjentene bevæget sig op til Skovgårdsgade, hvor de også bemærkede, at der lugtede af hash, dog uden at kunne konstatere, hvor lugten kom fra. De spottede en mand, der var ved at lukke døren ind til et værksted, og de tog kontakt til ham og to andre, der befandt sig på stedet. Betjentene kunne se, at der lå noget hvidt pulver på en tallerken, og en 28-årig mand erkendte, at det var hans ketamin, og han blev derfor sigtet for besiddelse af narkotika.