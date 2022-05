Northsides arkitekttegnede vartegn er revnet og blafrer i vinden

Skaden på The Orb er sket på grund af blæsten, skriver Northside på sin Facebook-side. En lynlås i dugen er bristet.

»På grund af skaden forventer vi desværre ikke, at The Orb kan nå at blive repareret inden festivalen,« lyder det i opslaget. Northside-festivalen holdes fra den 2. til den 4. juni. I løbet af torsdagen vil Northside nedtage The Orb og jernkonstruktionen, der holder kuglen.

Kunstværket er tegnet af BIG-partnerne Bjarke Ingels og Jakob Lange og blev oprindeligt opført på Burning Man-festivalen i Nevada i 2018. Et samarbejde med Tuborg fik dog den enorme ballon til Northside, og det har været tanken, at kunstværket skulle være en fast del af festivalpladsen.