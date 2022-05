180 mio. kommunale kr. på vej til Aarhus Airport

»Der er stor vilje fra erhvervsliv i Aarhus til at bakke op om lufthavnen. Det kan man aflæse i, at man er gået med til, at midler fra marselisprojektet skydes ind som kapital for at understøtte lufthavnen. Jeg er glad for, at vi kan gennemføre den turn around, som tidligere er besluttet i byrådet, og dermed sikre at lufthavn ikke går på grund, fordi vi har været igennem en omfattende krise med nedlukning af lufthavn, og alt hvad der er fulgt med coronakrisen,« sagde borgmester Jacob Bundsgaard (S).

Kapitalindskuddet mødte dog også bred modstand i byrådet med modargumenter fra de øvrige partier. SF, EL og R havde stillet et ændringsforslag om at fordele de 180 mio. kr. på en række velfærdsområder, til at forbedre indeklimaet i skoler og dagtilbud samt at styrke kommunens klimafond.